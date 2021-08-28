Süper Lig’e 2’de 2 ile giren, Avrupa Ligi’nde adını gruplara yazdıran Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın başarısı alkışlanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte ikinci dönemine iyi başlayan Portekizli, hem son 3 yılda yaşanan başarısızlık ve istikrarsızlıkları unutturdu hem de gelecek adına umut aşıladı. Samandıra’da ekibiyle beraber tek hakim olan Pereira, sistemden kadroya, genç oyunculardan transferlere kadar söz sahibi oldu.

Helsinki önünde özellikle kazanılan turda toplamda 6 gol atılırken, Pereira’nın hamleleri dikkat çekti. Forvet arayan Fenerbahçe’ye Enner Valencia 3 golle destek verdi. İlk maçta 20 yaşındaki Muhammed, rövanşta 18 yaşındaki Fatih ağları sarstı. Her iki maçta da 2005 doğumlu Arda Güler önemli süreler aldı. Zajc, Novak, Ferdi, Tisserand, Gustavo ve Sosa gibi ‘gitti’ denilen oyuncular takımın lideri haline geldi.

Mesut Özil kaptanlığı ve 10 numarayı alırken, Samatta gibi umutsuz vaka olarak görülen bir oyuncu bile takıma adapte edildi. Nazım Sangare ilk kez bir maçta 2 asist birden yaptı. Szalai ve kaleci Altay performanslarını daha da artırdı. Sakatlanana kadar Pelkas ve İrfan Can, Pereira’nın özgürlük tanıdığı isimler oldu. Kim ve Serdar Dursun gibi transferler takıma hemen uyum sağladı.

TAVİZ VERMEDİ

Vitor Pereira, sisteminden ve kadro tercihlerinden taviz vermedi. 3’lü savunma sistemini uygulamak isteyen Pereira, hazırlık ve resmi maçlarla beraber üst üste 12 maçtır bildiği yoldan gidiyor. 3-4-2-1 sistemini tercih eden Portekizli hoca, bu doğrultuda yeni transfer Caulker’ı bile uymadığı için gözden çıkardı. Caner, Ozan, Perotti, Lemos, Thiam, Sadık, Sinan ve Ademi gibi isimler kadroda düşünülmedi. Pereira transferde de ısrarcı olmadan, elindeki mevcut isimlerle ilerlemesini bildi.

Sarı-lacivertli takımda kadroda iki isim farklı bir yönüyle öne çıkıyor. Enner Valencia ve Dimitris Pelkas, geçen sezon Erol Bulut’un teknik direktörlük döneminde alınan isimlerdi. Erol Bulut’un özellikle istediği iki isim geçen yıl takımın en iyilerinden olmuştu. Pelkas 8 gol 8 asistle oynarken, Valencia da 13 gol 4 asistle dikkat çekmişti. Her iki isim de en skorer oyunculardı.

Bu sezon da değişen olmadı. Valencia ve sakatlanan kadar Pelkas, Vitor Pereira’nın en önemli kozları olarak parladı. Pelkas hazırlık maçlarında yıldızlaşırken şanssız bir omuz sakatlığı yaşadı. Valencia da sezona sakat başlasa da hızlıca toparladı ve gollerine başladı. Ekvadorlu yıldız ligde Antalyaspor filelerini sarsarken, Avrupa Ligi’nde Helsinki deplasmanında hat-trick yaptı.

Fenerbahçe’de ikinci döneminde mutlaka şampiyonluk isteyen Vitor Pereira, böylesi zor ve stresli bir ortama rağmen gençleri unutmadı. Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya ve Fatih Şanlıtürk gibi gençler Avrupa ve lig maçlarında süre aldı, goller attı. Muhammed Gümüşkaya, Antalyaspor maçına ilk 11’de başlarken, Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki ile oynanan ilk maçta ağları sarstı.

Skorer