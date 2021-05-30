Türkiye 'Performansı düşük' diyerek 22 yıllık kocasına dava açtı! Şaşkına dönen adam harekete geçti
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'Performansı düşük' diyerek 22 yıllık kocasına dava açtı! Şaşkına dönen adam harekete geçti

Türkiye

'Performansı düşük' diyerek 22 yıllık kocasına dava açtı! Şaşkına dönen adam harekete geçti

İstanbul'da evliliğinde cinsellikle ilgili sorunlar olduğunu söyleyen ev hanımı E.G. 22 yıllık kocasına 'Performansı düşük' diyerek boşanma davası açtı. Şaşkına dönen koca sağlıklı olduğunu kanıtlamak için doktora koştu.

30 Mayıs 2021, Pazar 13:27 Son Güncelleme:
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İstanbul'da yaşadıkları şiddetli geçimsizliğin üzerine bir de cinsel sorunların eklendiğini ileri süren ev hanımı E.G. 22 yıllık kocasına boşanma davası açtı. Bu ithamla şaşkına dönen koca ise sağlıklı olduğunu kanıtlamak amaçlı rapor alabilmek için doktora başvurdu.

İstanbul'da yaşayan ve 22 yıllık evli olan iki çocuk sahibi ev hanımı E.G. ile kocası C.G.'yi boşanma aşamasına getiren sorunlar bir süre önce başladı. İddiaya göre iki çocuk babası C.G. geçirdiği rahatsızlık nedeniyle çeşitli tedaviler gördü.

CİNSEL PROBLEMLER BARDAĞI TAŞIRAN SON NOKTA OLDU

Kullandığı ilaçlar C.G.'nin cinsel performansında kalıcı hasara neden oldu ve çift arasında cinsel problemler başladı. E.G., Aile Mahkemesi'ne başvurarak kocası C.G. ile aralarında karı koca ilişkisinin bittiğini öne sürerek boşanma davası açtı. Kocasının kendisine karşı tutumlarının değiştiğini, kendisiyle ilgilenmediğini ileri süren E.G., çocukları için sürdürdüğü evliliğinde bardağı taşıran son damlanın ise cinsel problemler olduğunu kaydetti.

SAĞLIKLI OLDUĞUNU İSPATLAYACAK

Yaşadıkları şiddetli geçimsizliklerin üzerine bir de cinsel sorunların eklendiğini ileri süren E.G., kocasının bu problemi kabul etmediğini ileri sürdü. İfadesine başvurulan C.G. ise, tedavi gördüğünü ancak kullanılan ilaçların herhangi bir kalıcı hasar bırakmadığını, eşinin bunu bahane olarak sunduğunu iddia etti.

SABAH

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