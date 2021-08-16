Peri masalının gerçek yüzü: Kral Edward...

Bu hafta çıkacak ‘Windsor Düşesi ve Dükü’nün Skandal Sürgünü’ isimli kitapta Andrew Lownie, çiftin 35 yıllık birlikteliğini mercek altına aldı. Buna göre çift, sanıldığı gibi bir peri masalı yaşamıyordu. Krallıktan vazgeçip Windsor Dükü olan Edward da bu kararının bedelini ödemek için her şeyi sineye çekmiyordu.

EROTİK OYUN TUTKUSU

Aksine Edward, Wallis’e gerçekten aşıktı. Wallis’in baskın karakteri tarafından yönetilmekten de hoşlanıyordu. Ancak bu aşkı karşılıklı sayılmazdı. Çünkü yakınları Wallis’in Edward’la baş başa kalmaya çok tahammül edemediğini anlatıyordu. Çifti birbirine bağlayan en güçlü şey, erotik oyunlardı. Hatta Wallis, Çin’de bazı teknikler öğrenmişti. Edward’ın ayak fetişisti olması da seks hayatlarını canlı kılıyordu.