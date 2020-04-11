Bir dönem TRT'de yayınlanan, başrollerini Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un paylaştığı Perihan Abla geri döndü. Perran Kutman’ın unutulmaz rollerinden olan, “Perihan Abla” 1986-1988 yılları arasında yayınlanmıştı.

İzleyicilerin gönüllerine taht kurdu

Yeni neslin belki de hiç duymadığı , “Perihan Abla dizisi, şüphesiz unutulmaz efsane diziler arasında. İnsanları seven, herkesin yardımına koşan “Perihan Abla” izleyicinin gönlünde taht kurdu. 1986 yılında başlayan dizi, 1987 yılında Şevket Altuğ diziden ayrılmasıyla TRT 2'ye transfer oldu. Dizi 1988 yılında da sona erdi. ‘Perihan Abla’ Türkiye'de dizi kültürünü başlatan 1988 yapımlı ve tüm seri boyunca TRT'de yayınlanmış Türk Televizyon tarihindeki öncü dizilerden birisi.

İki kardeşine bakmak zorunda olan Perihan Abla (Perran Kutman) ve onu deliler gibi seven Şakir'i Şevket Altuğ, ayrıca birçok tiyatro oyuncusunun konularına göre oynadığı aynı mahallede yaşayan farklı insanları anlatıyor. Dizi gösterildiği dönemde büyük ilgi gördü ve Türk Televizyon tarihinin efsane dizileri arasında yerini aldı. Şevket Altuğ, diziden ayrıldığında toplam 74 bölüm çekilmişti. Perran Kutman, Şevket Çoruh gibi önemli isimlerin yanı sıra birçok tiyatro oyuncusunun da rol aldığı dizinin senaryosunu Kandemir Konduk yazdı.

Perihan Abla sosyal medyadan duyurdu

Dizinin yıllar sonra ekranlara döneceğini Instagram hesabından duyuran Perran Kutman, "Perihan Abla 11 Nisan cumartesi saat 11:00'da TRT1'de sizlerle olacak sakın unutmayın, duyan duymayanlara söylesin..." dedi.

Perihan Abla’yı neden bu kadar sevdik?

Televizyonla yeni tanışan nesiller, Perran Kutman'ın efsane rolüyle dönemin kahramanı oldu. Bu sorunun en güzel cevabını geçen günlerde Perran Kutman ve Şevket Altuğ,bu görseli paylaşarak vermişti. "Eski filmlerde 'aile olmayı' öğretirlerdi, şimdiki filmler 'nasıl aynı yaşanır' onu öğretiyorlar..."

Sosyal medya çok sevindi

Sosyal medya kullanıcılar, Perihan Abla dizisinin dönmesine çok sevindi. Duygularını sosyal medyadan böyle dile getirdi.