Magazin Perihan Savaş dördüncü aşısını oldu

Perihan Savaş dördüncü aşısını oldu

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Perihan Savaş dördüncü aşısını oldu

Türk sineması ve Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Perihan Savaş, 4'üncü doz korona virüs aşısını Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptırdı.

13 Aralık 2021, Pazartesi 17:28 Son Güncelleme:
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Türk sineması ve Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Perihan Savaş, 4'üncü doz korona virüs aşısını Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptırdı.

Covid-19 salgınına karşı yürütülen aşılama çalışmalarında Türkiye'de ilk maviye dönen Muğla'da ünlü sinema ve dizi sanatçıları da aşılarını yaptırmaya devam ediyor.

Çekimleri Muğla'da devam eden 'Elkızı' dizisi başrol oyuncularından Türk sineması ve Yeşilçam'ın ünlü yıldızlarından Perihan Savaş, 4'üncü doz korona virüs aşısını Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptırdı. Ünlü oyuncu hastaneye başvurarak yaptırdığı aşı esnasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan eşlik etti.

(İHA)

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