Magazin Perihan Savaş: Erol Taş’la sahnen var dediklerinde çok korktum

Perihan Savaş: Erol Taş’la sahnen var dediklerinde çok korktum

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Perihan Savaş: Erol Taş’la sahnen var dediklerinde çok korktum

Oyuncu Perihan Savaş, Erol Taş’la ilgili ilginç bir anısını gülerek anlattı.

11 Nisan 2020, Cumartesi 14:56 Son Güncelleme:
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Sinemadaki ilk rolünü “Kötü adam” rolleriyle tanınan Erol Taş'la canlandıran Perihan Savaş, yaşadığı ilginç anıyı anlattı. Oyuncu Emrah Elçiboğa’nın Instagram’daki canlı yayınına konuk olan Perihan Savaş şöyle konuştu:

"Bana gofret getirdi"

 “Erol Taş’la sahnen var dediler. Beni esir pazarından satın alacak rol icabı. Ne kadar çekindiysem, gittim kendimi odaya kilitledim. Erol Abi geldi, ‘Ben o kadar kötü biri değilim’ dedi. Bana gofret getirdi. Sonra açtım kapıyı, çektik sahneyi. Aklıma geldikçe gülerim.”


İnce çorap giydirmedi

Perihan Savaş'ın gençliği ise anne baskısı altında geçti. Bir röportajında o dönemini şöyle anlatmıştı:

Annem çok kuralcı ve despottu. Sokağa çıkarmazdı. 14-15 yaşına gelmişim, bacaklarımda kıllar var, onları aldırtmaz. Bacak tüylerini aldırmak ayıptı ona göre. İnce çorap da giydirmezdi. Tüyler var ve soket çorap giyiyorsun düşün, tam bir facia...


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