Perihan Savaş: Erol Taş’la sahnen var dediklerinde çok korktum

Sinemadaki ilk rolünü “Kötü adam” rolleriyle tanınan Erol Taş'la canlandıran Perihan Savaş, yaşadığı ilginç anıyı anlattı. Oyuncu Emrah Elçiboğa’nın Instagram’daki canlı yayınına konuk olan Perihan Savaş şöyle konuştu:

"Bana gofret getirdi"

“Erol Taş’la sahnen var dediler. Beni esir pazarından satın alacak rol icabı. Ne kadar çekindiysem, gittim kendimi odaya kilitledim. Erol Abi geldi, ‘Ben o kadar kötü biri değilim’ dedi. Bana gofret getirdi. Sonra açtım kapıyı, çektik sahneyi. Aklıma geldikçe gülerim.”





İnce çorap giydirmedi

Perihan Savaş'ın gençliği ise anne baskısı altında geçti. Bir röportajında o dönemini şöyle anlatmıştı:

Annem çok kuralcı ve despottu. Sokağa çıkarmazdı. 14-15 yaşına gelmişim, bacaklarımda kıllar var, onları aldırtmaz. Bacak tüylerini aldırmak ayıptı ona göre. İnce çorap da giydirmezdi. Tüyler var ve soket çorap giyiyorsun düşün, tam bir facia...



