Perihan Savaş paylaştı: Nihayet mezun olduk

Mutlu aile bu özel andan fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. 64 yaşındaki Perihan Savaş, bu gönderinin altına, "Nihayet mezun olduk aslan parçam" notunu düştü.

'SENİN YÜZÜNDEN BİTİRDİM'

Savaş Zafer ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ablası Zübeyde Melek'e teşekkür edip, "Senin yüzünden bitirdim, bak sayende demiyorum" ifadelerini kullandı.







