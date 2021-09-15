Perihan Savaş paylaştı: Nihayet mezun olduk
Oyuncu Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen Savaş Zafer, üniversiteyi bitirdi. Dün gerçekleşen mezuniyet töreninde Zafer'i annesi ve ablası Zübeyde Melek Akkaş yalnız bırakmadı.
15 Eylül 2021, Çarşamba 12:59 Son Güncelleme:
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Mutlu aile bu özel andan fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. 64 yaşındaki Perihan Savaş, bu gönderinin altına, "Nihayet mezun olduk aslan parçam" notunu düştü.
'SENİN YÜZÜNDEN BİTİRDİM'
Savaş Zafer ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ablası Zübeyde Melek'e teşekkür edip, "Senin yüzünden bitirdim, bak sayende demiyorum" ifadelerini kullandı.
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