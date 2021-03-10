Tadını çok seveceğiniz ve hızlıca yapabileceğiniz perişan kurabiye tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için perişan kurabiye tarifi arıyor ya da perişan kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Perişan kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

PERİŞAN KURABİYE TARİFİ

Perişan kurabiye malzemeleri

125 gram tereyağı

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

3-3,5 su bardağı un

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz

1 su bardağı kuru üzüm

Perişan kurabiye yapılışı

Tereyağını ve şekeri mikserle iyice çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyerek çırpmaya devam edin. Ardından sıvı yağı da ilave edip çırpmayı sürdürün. Üzüm ve cevizi ekleyip karıştırın. Un, kabartma tozu ve tarçını azar azar ekleyip güzelce karıştırarak ele yapışmayan bir kıvam elde edin. Fırın tepsisinin tabanını pişirme kağıdıyla kaplayıp kurabiye hamurundan kaşık kaşık alarak tepsiye dizin. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra kurabiyeyi fırına verin. 25-30 dakika pişirdiğiniz kurabiyeleri ılınınca servis edin.



