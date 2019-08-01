Yılda periyodik olarak 10-12 civarında göktaşı yanmasının meydana geliyor, bunların en ihtişamlı olanı ise Perseid Göktaşı Yağmuru. Gökbilimcilerin en çok görülmeye değer meteor yağmurlarından biri diye tanımladığı Perseid (Perse) göktaşı yağmuru ağustos ayında gerçekleşecek. Peki, Perseid meteor göktaşı yağmuru ne zaman görülecek? İşte Perseid göktaşı yağmuru ve Ağustos ayında gerçekleşecek gök olayları…

Astronomların yılın en önemli gökyüzü olayları arasında gösterdiği Perseid göktaşı yağmuru 12 – 13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Gökbilimciler, Perseid göktaşı yağmurlarının oluşma nedenini güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana geldiğini söylüyorlar. Göktaşı akıntılarını gözlemek için özel bir alete ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenme şansının yüksek. Perseid göktaşı yağmurunu izlemek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor. Perseid akıntısında yeryüzünde saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek.

12-13 Ağustos'ta güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçalar akıntı oluşturacak ve dünya da bu akıntının içerisine girecek. Dünya atmosferiyle etkileşen bu küçük parçacıkların bıraktığı yanma izleri gece daha iyi görülebilecek. 21.30’da gerçekleşecek olan Perseid Meteor gece saat 02.00 sıralarında Satürn ve sabah 04.00 sıralarında ise Mars şehir ışıklarından uzak yerlerinde görülebilecek.

AĞUSTOS AYININ GÖK OLAYLARI

02 Ağustos Ay Dünya’ya en yakın konumunda (359.545 km)

09 Ağustos Ay ve Jüpiter birbirine yakın görünümde

10 Ağustos Merkür en büyük batı uzanımında (19°)

12 Ağustos Ay ve Satürn birbirine yakın görünümde

17 Ağustos Ay Dünya’ya en uzak konumunda (406.200 km)

30 Ağustos Ay Dünya’ya en yakın konumunda (357.175 km)



