Gökbilimcilerin en önemli gökyüzü olayları arasında gösterdiği Perseid meteor (göktaşı) yağmuru bu gece gökyüzünde doğal görsel şölen sunacak. Işık kirliliğinin olmadığı yerlerde bu gece gökyüzü meteor yağmurlarına sahne olacak. Peki, Perseid meteor (göktaşı) yağmuru nedir? Perseid göktaşı yağmuru ne zaman görülecek? İşte Perseid meteor (göktaşı) yağmuru ile ilgili detaylar…

Astronomların yılın en önemli gökyüzü olayları arasında gösterdiği Perseid göktaşı yağmuru 12 – 13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Binlerce parçanın güneş ışınları ve çekimin etkisiyle "Swift - tuttle" adlı kuyruklu yıldızdan koparak Perseid gök taşı yağmurunu oluşturuyor. Perseid gök taşı ilk kez 1862 yılında keşfedildi, 1990'lı yıllardan itibaren de dünyada tekrar görülmeye başladı. Perseid gök taşı yağmuru temmuz ve ağustos aylarında izlenebiliyor. Gök taşı yağmurunun saniyede yaklaşık 60 kilometre hızla ilerliyor.

GÖKTAŞI YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?

Gökbilimciler, Perseid göktaşı yağmurlarının oluşma nedenini güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana geldiğini söylüyorlar. Göktaşı akıntılarını gözlemek için özel bir alete ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenme şansının yüksek. Perseid göktaşı yağmurunu izlemek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor. Perseid akıntısında yeryüzünde saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek.

GÖKTAŞI YAĞMURU SAAT KAÇTA?

12-13 Ağustos'ta güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçalar akıntı oluşturacak ve dünya da bu akıntının içerisine girecek. Dünya atmosferiyle etkileşen bu küçük parçacıkların bıraktığı yanma izleri gece daha iyi görülebilecek. 21.30’da gerçekleşecek olan Perseid Meteor gece saat 02.00 sıralarında Satürn ve sabah 04.00 sıralarında ise Mars şehir ışıklarından uzak yerlerinde görülebilecek.

BİLİME KATKIDA BULUN!

Uluslararası Meteor organizasyonu (IMO) amatör veya profesyonel gökyüzü meraklılarına bilime katkıda bulunmaya davet ediyor. Gökyüzü ile ilgilenen herkesin gökyüzünde görülen parlak cisimler veya kayan yıldızları rapor ederek bilime katkıda bulunabileceği bir rapor sistemi oluşturmuştu. Buraya gönderilen bilgilerin gökbilimcileri bilimsel olarak önemli olan olaylara karşı uyardığı ve meteorlarla ilgili genel bilgi veritabanına katkıda bulunduğu ifade ediliyor.

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