Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid Ağustos ayında gerçekleşiyor. Çıplak gözle izlenebilecek Perseid meteor (göktaşı) yağmuru yıl içinde gerçekleşen en ihtişamlı gök olaylarından biri olarak kabul ediliyor.

Meteor yağmuru için artık saatler kaldı. En bilinen gök taşı yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmuru 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Her yıl Temmuz sonu Ağustos başı civarı gözlemlenebilen meteor yağmurunun en yoğun olan dönemindeyiz. Peki, meteor yağmuru ne zaman saat kaçta görülecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?

Perseid meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemlenir. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir.

Meteor yağmuru ne zaman izlenecek? Meteor yağmuru saat kaçta?

12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece en yoğun olarak gözlemlenen Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek. Bolu Yedigöller'de meteor yağmurunu izleyebilmek için etkinlik düzenlenecek fotoğrafseverler buluşuyor.

Bolu Yedigöller'de izlenecek

Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) tarafından Yedigöller yolu üzerinde yer alan Ayı Kayası bölgesinde gerçekleştirilecek etkinlik, gökyüzü tutkunları ile fotoğrafseverleri bir araya getirecek.

Dernek üyelerinin yanı sıra gerek Bolu'da yaşayan, gerekse diğer illerden meteor yağmurunu izlemek isteyen fotoğraf tutkunları için düzenlenecek etkinlik için hem ışığın en az olduğu hem de doğayla iç içe bir mekan seçildi.

Bolu'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Ayı Kayası mevkisinde saat 22.00 sularında bir araya gelecek fotoğraf tutkunları, yaklaşık 1700 rakımlı tepede hem teleskopla hem de çıplak gözle gökyüzünü izleyerek, bu eşsiz anı fotoğraflama imkanı bulacak.

Erciyes'te izlenecek

Kayseri'deki gökyüzü meraklıları, 12 Ağustos'taki meteor yağmurunu "Erciyes'te görsel şölen var" etkinliğinde izleyebilecek.

Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilecek etkinlikte, gökyüzü tutkunları bir araya gelecek.

Bilim Merkezi'nde düzenlenecek planetaryum eğitimine katılanlar, daha sonra Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğinde ışık kirliliğinden uzakta hem teleskopla hem de çıplak gözle gökyüzünü izleyecek.

Ağustos aynın gök olayları

02 Ağustos Ay Dünya’ya en yakın konumunda (359.545 km)

09 Ağustos Ay ve Jüpiter birbirine yakın görünümde

10 Ağustos Merkür en büyük batı uzanımında (19°)

12 Ağustos Ay ve Satürn birbirine yakın görünümde

17 Ağustos Ay Dünya’ya en uzak konumunda (406.200 km)

30 Ağustos Ay Dünya’ya en yakın konumunda (357.175 km)