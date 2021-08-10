Perseid meteor yağmuru, Dünya’nın Swift-Tuttle Kuyruklu yıldızının geride bıraktığı toz parçacıklarının içinden geçesiyle oluşuyor. İşte, gökbilimcilerin yakından tanıdığı sıradan halkın ise sadece görsel şöleninden haberdar olduğu Perseid meteor yağmuruna dair merak edilen soruların yanıtları…

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLACAK?

Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, perseid meteor yağmuru hakkında konuştu ve 24 Temmuz’da başlayan meteor yağmurunun ağustos ayında daha da artacağını söyledi.

24 Ağustos tarihine kadar devam edecek perseid meteor yağmurunun 13-14 Ağustos'ta tarihlerinde maksimum seviyeye ulaşacağının altını çizen Dal, "Bu meteor yağmurunun başlangıcında ve bitişinde saatte 5-10 tane göktaşını görebileceğiz. Fakat 13-14 Ağustos'ta saatte 60'a yükselecek. Tam bir görsel şölen olacak. Saat 22.00'den sonra gökyüzüne bakmak gerekiyor" diye konuştu.

PERSOİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DE GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Havanın açık ve bulutsuz olması halinde perseid meteor yağmuru Türkiye’den de rahatlıkla izlenebilecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Çekirdeği yaklaşık 26 kilometre genişliğinde olan Swift-Tuttle Kuyruklu yıldızı, Dünya yörüngesinden tekrar tekrar geçtiği bilinen en büyük gök cismidir. En son 1992 yılında Güneş etrafındaki dönüşü sırasında Dünya'nın yakınından geçen kuyruklu yıldız, bir sonraki ziyaretini 2126'da gerçekleştirecek. Ancak bir dahaki ziyaretine kadar unutulmayacak; çünkü Dünya’nın her yıl kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların içinden geçmesiyle, Perseid Meteor Yağmuru adı verilen görsel şölen ortaya çıkmaktadır.