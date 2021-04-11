Magazin Perşembe akşamının şampiyonu Camdaki Kız oldu

Perşembe akşamının şampiyonu Camdaki Kız oldu

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Perşembe akşamının şampiyonu Camdaki Kız oldu

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği yeni ve iddialı dizisi “Camdaki Kız”ın ekran yolculuğu başladı. İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan dizi, perşembe reytinglerinde AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

11 Nisan 2021, Pazar 22:34 Son Güncelleme:
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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı “Camdaki Kız”, Kanal D ekranında yayınlanan ilk bölümüyle en çok izlenenler sıralamasında zirveye oturdu. Kantar Media’nın verilerine göre dizi, 7.43 reyting ve 16.43 izlenme payı ile AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

Başarılı oyunculuklarıyla da beğeni toplayan Camdaki Kız, sosyal medyanın da kısa sürede gündemine oturdu. Twitter’da #CamdakiKız etiketi tüm gece boyunca Türkiye listesinin ilk sırasında yer aldı. Dizi yayınlandığı süre boyunca dünyada da TT de üst sıralardaydı. #Nalan’la da TT’ye giren dizide karakteri canlandıran Burcu Biricik ve tüm oyunculuklara övgü yağdı.

YARALI HAYATLAR

Bir yanda annesi tarafından katı kurallarla yetiştirilen Nalan'ın geçmişte yaşadığı korku dolu anlar, bunları sık sık hatırlaması; diğer yanda evli bir kadına aşık olan, baba baskısı yüzünden hiç tanımadığı bir kadınla evlenmesi için zorlanan Sedat’ın acı dolu sahneleri izleyiciyi derinden etkiledi.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise, Nadim Güç üstleniyor.

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