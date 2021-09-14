Bilim & Teknoloji Perseverance, Mars'ta uzun süre su olduğunu gösterdi

Perseverance, Mars'ta uzun süre su olduğunu gösterdi

Bilim & Teknoloji

Perseverance, Mars'ta uzun süre su olduğunu gösterdi

NASA'nın Mars'ta bir süredir görevde olan Perseverance uzay aracı, iki kaya parçası örneği topladı. Örnekler üzerinde yapılan ilk incelemeler, Kızıl Gezegenin bir zamanlar 'potansiyel olarak yaşanabilir sürdürülebilir bir çevreye' sahip olduğunu ortaya koydu.

14 Eylül 2021, Salı 11:18 Son Güncelleme:
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NASA, Perseverance on Mars tarafından toplanan ilk kaya örneklerinin analizini paylaştı. Örnekler, bilim adamlarının eski lav akıntılarından oluşmuş olabileceğini söylediği bazaltik bir bileşime sahip. Ayrıca kayalarda bulunan ve NASA'nın Mars'ın potansiyel olarak yaşanabilir sürdürülebilir bir ortam olduğunu öne sürdüğü yeraltı suyu bulundu.

Daily Mail'in haberine göre, NASA'nın geçtiğimiz yaz yolladığı Perseverance uzay aracı indiği Jezero kraterinde çeşitli incelemeler gerçekleştiriyor. Perseverancetarafından Mars'ta toplanan ilk kayaların Jezero Krateri'nin bir zamanlar 'potansiyel olarak yaşanabilir bir sürdürülebilir ortam' olduğunu ortaya çıkardığını duyurdu.

Bilim adamlarının çekirdek numuneleri sağlayan kayada ve ekibin ilk örnek toplama girişiminde hedeflediği kayada gördükleri değişiklik seviyesi, yeraltı suyunun uzun süredir mevcut olduğunu gösteriyor.

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