Personel alımında tarihler belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 19 Kasım’da bakanlığının 2020 yılı için 2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu, 1000 işçi ve 1000 de Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli olmak üzere toplam 4 bin 635 kişi alacağını açıklamıştı. ÖSYM, 322 kadrolu hariç sözleşmeli personel tercihlerini dün başlattı. Tercih süreci 27 Kasım’da sona erecek.

Tercihler nereden yapılacak?

Tercih işlemleri, KPSS-2019/6 tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin ‘ais.osym.gov.tr’ internet adresinden bireysel olarak yapılacak. 4/B’li istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. 1000 işçi alımı için başvurular 25 Kasım’da başlayacak. ASDEP için başvurular 27 Kasım-3 Aralık arası yapılacak. 322 kişilik kadrolu alımın tarihini ise ÖSYM aralıkta açıklayacak



