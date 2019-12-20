Personel duyurusu paylaşıldı, maaşı 19 bin lira

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sözleşmeli olarak Havacılık Sertifikasyon Uzman, Havacılık Simülatör Uzmanı ve pilot pozisyonlarına personel alımıyla ilgili ilana çıktı. SHGM, işe kabul edilenlere 19 bin TL'yi bulan maaş verecek. Adaylar, SHGM İnternet adresinde yer alan başvuru ekranından elektronik ortamda 16-27 Aralık tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Havacılık Sertifikasyon Uzmanları için başvurusu kabul edilenlerden 10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar brüt 17.376,79 TL, 10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar 17.889,07 TL ve 20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar 19.034,94 TL maaş alacaklar.

Personellerin çalışacağı alanlar ise Merkez; Ankara, Yurt içi temsilcilikler; İstanbul, Antalya, Nevşehir olacak.

Tecrübeye göre değişen maaş oranları

Havacılık Simülatör Uzmanları için başvurusu kabul edilenler arasından 10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar (brüt) 11.580,04 TL, 10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar 11.917,06 TL, 20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar 12.685,46 TL olarak açıklandı. Çalışma yerleri Ankara, İstanbul, Antlaya ve Nevşehir olarak belirtildi.

Pilot başvuruları için açıklanan şartlar arasında, ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisi ile en az 3000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak gösterildi. Aynı zamanda adayların iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor. 20 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olanlar 19.363,56 TL, 10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar 18.163,30 TL, 0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar ise 17.756,29 TL maaş alacaklar.

Havacılık Sertifikasyon Uzmanları nitelikleri

Havacılık Sertifikasyon uzmanlarının müracaat etmelerinde aranan nitelikler de açıklandı.

Yazılım Panel Uzmanı:

Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Mekatronik, Makine, Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, Temel Havacılık Bilgisi (Hava araçları, uçuşa elverişlilik, sertifikasyon, tanımlar vb.) ve ICAO mevzuatı konularında bilgi sahibi olmak,

Genel Müdürlük görev ve sorumlulukları, prosedürleri, kalite, emniyet ve insan faktörleri konularında bilgi sahibi olmak, Yazılım tasarımı ve/veya sertifikasyonunda en az üç yıl tecrübe sahibi olmak ve bu tecrübeye ilişkin kanıt sunmak, DO178 üzerine çalışmış olmak, Sertifikasyon Şartnamelerinden gelen gereksinimlerin anlaşılması, değerlendirilmesi ve uygulanması ile uyum gösterim metotlarında tecrübe sahibi olmak, iyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.

Uçuş Performans Panel Uzmanı:Yükseköğretim Kurumlarının Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, Aerodinamik, yapısal, aviyonik, motor, transmisyon ve helikopter/uçak sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, Temel Havacılık Bilgisi (Hava araçları, uçuşa elverişlilik, sertifikasyon, tanımlar vb.) ve ICAO mevzuatı konularında bilgi sahibi olmak.

Genel Müdürlük görev ve sorumlulukları, prosedürleri, kalite, emniyet ve insan faktörleri konularında bilgi sahibi olmak, Uçuş test ve değerlendirme konusunda az üç yıl tecrübe sahibi olmak ve bu tecrübeye ilişkin kanıt sunmak, Havacılık Sertifikasyon Uzmanı, Havacılık Simülatör Uzmanı, Pilot Alım ilanı 2 / 4 Uçucu personel olmak için sağlık sorunu olmayan, uçuş koşullarında fizyolojik ve psikolojik olarak sıkıntı yaşamayacak (Uçuş Test Mühendisi) Sertifikasyon Şartnamelerinden gelen gereksinimlerin anlaşılması, değerlendirilmesi ve uygulanması ile uyum gösterim metotlarında tecrübe sahibi olmak, İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, Aerodinamik, yapısal, aviyonik, motor, transmisyon ve helikopter/uçak sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, Temel Havacılık Bilgisi (Hava araçları, uçuşa elverişlilik, sertifikasyon, tanımlar vb.) ve ICAO mevzuatı konularında bilgi sahibi olmak.

Genel Müdürlük görev ve sorumlulukları, prosedürleri, kalite, emniyet ve insan faktörleri konularında bilgi sahibi olmak, Uçuş test ve değerlendirme konusunda az üç yıl tecrübe sahibi olmak ve bu tecrübeye ilişkin kanıt sunmak, Havacılık Sertifikasyon Uzmanı, Havacılık Simülatör Uzmanı, Pilot Alım ilanı 2 / 4 Uçucu personel olmak için sağlık sorunu olmayan, uçuş koşullarında fizyolojik ve psikolojik olarak sıkıntı yaşamayacak (Uçuş Test Mühendisi) Sertifikasyon Şartnamelerinden gelen gereksinimlerin anlaşılması, değerlendirilmesi ve uygulanması ile uyum gösterim metotlarında tecrübe sahibi olmak, İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.

Yapısal Panel Uzmanı:

Yükseköğretim Kurumlarının Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, Yapısal tasarım/analiz/sertifikasyon konusunda az üç yıl tecrübe sahibi olmak ve bu tecrübeye ilişkin kanıt sunmak, Temel Havacılık Bilgisi (Hava araçları, uçuşa elverişlilik, sertifikasyon, tanımlar vb.) ve ICAO mevzuatı konularında bilgi sahibi olmak.

Genel Müdürlük görev ve sorumlulukları, prosedürleri, kalite, emniyet ve insan faktörleri konularında bilgi sahibi olmak, Sertifikasyon Şartnamelerinden gelen gereksinimlerin anlaşılması, değerlendirilmesi ve uygulanması ile uyum gösterim metotlarında tecrübe sahibi olmak, İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.

DHA