Perthes hastalığının tedavisi nasıl olmalı?

Perthes hastalığı, kalça eklemini etkileyen bir çocukluk hastalığıdır. Femur başı denilen uyluk en üst kısmındaki top şeklindeki kemik bölgesinin kan akımının geçici olarak duraksaması ile gelişir. Bunun sonucunda perthes hastalığı, femur başı kemiğinde nekroz denilen kemik ölümü ve akabinde yeniden nekrotik kemiğin uzaklaştırılıp yeni kemik oluşumu ile giden bir süreç içerisinde seyreder.

Genellikle 1-2 yıl boyunca birkaç aşamada ortaya çıkar. Erkek çocuklarda çok daha yaygındır ve her iki kalçada da zamanın sadece %10'unda görülür; her iki kalça asla aynı aşamada değildir. Perthes genellikle 4 ila 10 yaş arası hastalarda görülür.

Belirtileri nelerdir?

Olağan başvuru semptomu topallamadır. Buna sadece kalçada değil, diz, kasık veya uylukta ağrı da eşlik edebilir. Etkilenen kalçada sertlik olabilir, diğer kalçaya göre daha az hareket edebilir.

Teşhis için çocuğun kalçaları muayene edilir, hareket aralığı kontrol edilir ve iki kalça arasındaki farklılıkların yanı sıra herhangi bir rahatsızlık olup olmadığına bakılır. Genellikle çocuğun yürüme şekli gözlemlenir. Perthes hastalığı tanısı genellikle röntgen ile konulur. Çocuğun tedavisi süresince, tedaviyi izlemek için birkaç röntgen çekilir. Bazı durumlarda MRG gibi ileri görüntüleme gerekebilir.

Nasıl tedavi edilir?

Perthes hastalığının tedavisi çocuğun yaşına ve hastalığın şiddetine göre yapılır. Röntgenlerinde çok az değişiklik olan çok küçük çocuklar için sadece gözlem gerekebilir. Her durumda, çocuklar en az birkaç yıl boyunca tekrarlanan röntgenlerle izlenir.

Ameliyatsız tedavi

Kalça ekleminde şişmeye yardımcı olmak için ilaç kullanılabilir. Kalçayı hareket ettirmek için fizik tedavi istenebilir. Bunun için ortopedi uzmanından destek alınması gerekir. Bazı durumlarda, etkilenen kalçayı iyi bir pozisyonda tutmak için destek veya alçı kullanılabilir. Yaklaşık 6 hafta sonra alçı çıkarılır ve tekrar egzersizlere başlanır. Kalçayı iyi bir pozisyonda tutmak için günün bir bölümünde korse kullanımı önerilebilir.

Cerrahi tedavi

Daha ciddi vakalarda veya daha büyük çocuklarda, topu kalça ekleminin yuvasına yerleştirmek için ameliyat gerekebilir. Bazen bu, femurun (uyluk kemiği) veya pelvisin ve bazen her ikisine de uygulanabilir. Sabitlemek için metal bir plaka ve vidalar kullanılabilir. Genellikle ameliyattan sonra yaklaşık 6 hafta alçıya alınır; alçı çıkarıldıktan sonra fizik tedaviye başlanır.





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