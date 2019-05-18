Pes artık! Sigara denetmeni öyle bir şey yaptı ki...

Pes artık! Sigara denetmeni öyle bir şey yaptı ki... Ankara'da polis, uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle takibe aldığı sigara denetmeni Kansu Ş.'yi suçüstü yakaladı