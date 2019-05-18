Pes artık! Sigara denetmeni öyle bir şey yaptı ki...
Ankara'da polis, uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle takibe aldığı sigara denetmeni Kansu Ş.'yi suçüstü yakaladı
Ankara Yenimahalle'de polis, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekipler istihbari çalışmalar kapsamında, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nde sigara denetmeni olarak çalışan Kansu Ş.’nin otomobille uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.
Polis ekiplerince fiziki takibe alınan Kansu Ş., Demetevler Mahallesi’nde bir kişiye uyuşturucu satışı yaptığı sırada suçüstü yakalandı.
Zanlının üst aramasında, bir miktar skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Kansu Ş. adliyeye sevk edildi.
AA