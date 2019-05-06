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Pes artık! Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerini taşladılar

Kütahya’da şehir magandaları yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerini taşladı

06 Mayıs 2019, Pazartesi 01:28
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Pes artık! Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerini taşladılar

Kütahya'da Hıdırellez nedeniyle yakılan ateşin büyümesiyle çıkan yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine bir grup ‘şehir magandası’ taşlarla saldırdı. 

ARAÇ LASTİĞİ YAKTILAR

Fatih Mahallesi'nde Hıdırellez dolayısı ile araç lastiği yaktılar.

Ateşin büyümesi üzerine söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri çağrıldı. 

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Bu sırada itfaiye aracı şehir magandaları tarafından taşlandı.

Olayda yaralanan olmazken İtfaiye araçlarında maddi hasar meydana geldi. 


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