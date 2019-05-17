Pes! Çantasından 1000 kilo esrar çıktı
Konya'nın Ereğli ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otobüste yapılan kontrolde, M.A. (22) adlı yolcunun çantasında, 1000 kilo esrar ele geçirildi
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya- Adana yolu ilçe merkezi girişinde yaptığı rutin yol kontrolünde, yolcu otobüsünün sürücüsünü durdurdu.
POLİSİ GÖRÜNCE PANİKLEDİ
Otobüste bulunan yolcuların kimlik kontrolü yapıldı. Yolculardan M.A.’nın paniklemesi üzerine şüphelenen polis, çantasında yaptığı aramada, alüminyum folyoya sarılı 2 paket halinde 1000 kilo esrar ele geçirdi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.