Pes dedirten ayakkabı satış taktiği

ABD’li bir tasarım evi, Nike marka bir ayakkabı modelini alıp tabanına Hz. İsa’nın vaftiz edildiğine inanılan Ürdün Nehri’nden su enjekte etti. Bir rahibe okuttuğunu söyleyerek ‘kutsal ayakkabı’ diye 3 bin dolardan (18 bin TL) satışa çıkardı. O ayakkabı, dakikalar içinde yok sattı. Tasarımcı, aslında amacının ‘Farklılık uğruna tüm değerlerin ayaklar altına alınmasını göstermek” olduğunu söyledi.

Salı günü online olarak satışa çıkan ve anında tükenen ayakkabılarla aslında Nike firmasının hiç bağlantısı yok. Tasarımcıların hem marka adını hem de insanların inançlarını bu şekilde sömüren bir şey yapmaları tepki topladı. Firmanın yaptığı dikkat çekmek istedik açıklamasıysa hiç inandırıcı bulunmadı...