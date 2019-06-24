Pes dedirten görüntü! Reçel kavanozundan çıktı

Kastamonu’da jandarma ekiplerince bir minibüste içi reçel dolu kavanozda skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi

24 Haziran 2019, Pazartesi 18:55
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Pes dedirten görüntü! Reçel kavanozundan çıktı

Pınarbaşı ilçesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrolleri sırasında şüphelenen bir minibüs durduruldu. Durdurulan minibüste yapılan aramada Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine içi reçel dolu kavanoza gizlenmiş vaziyette 50 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

İHA

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