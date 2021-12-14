Türkiye Pes dedirten haber! 140. kez intihara kalkıştı

Pes dedirten haber! 140. kez intihara kalkıştı

Türkiye

Pes dedirten haber! 140. kez intihara kalkıştı

Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce 139 kez çatılara çıkarak intihara teşebbüs ettiği öğrenilen şahıs, bu kez Rize’nin Pazar ilçesinde 6 katlı binanın çatısına çıktı.

14 Aralık 2021, Salı 01:44 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Pazar ilçesi Pazar Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatısına çıkan Siirt nüfusuna kayıtlı Hasan İ. (29) intihara kalkıştı. Binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, Pazar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi. Binanın çatısına uzatılan vinçle Hasan İ. ikna edilmeye çalışıldı.

Şahıs polis ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından binadan aşağıya indirildi. Yaşananları adeta film gibi izleyen Pazarlılar ise, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Hasan İ.’nin daha önce ülkenin farklı bölgelerinde 139 kez çatılara çıkarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Hasan İ., 22. kez kalkıştığı intihar girişiminde ise Rize merkez Piriçelebi Mahallesi'nde bir iş hanının çatısına çıkmıştı.

RİZE (İHA)

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