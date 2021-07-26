Türkiye Pes dedirten hırsızlık! 10 katlı maket pastayı çaldılar

Pes dedirten hırsızlık! 10 katlı maket pastayı çaldılar

Türkiye

Pes dedirten hırsızlık! 10 katlı maket pastayı çaldılar

Bursa'da, organizasyon ekipmanları satan bir iş yerinin önünde 2 yıldır duran 10 katlı maket düğün pastası, kimliği belirsiz kişilerce otomobilin tavanına konularak çalındı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 18:55 Son Güncelleme:
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Olay, 18 Temmuz’da merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Düzova Sokak’ta meydana geldi. Organizasyon ekipmanları üretimi yapan bir iş yerinin sahibi Ertekin Ünal (32), dükkanın önünde 2 yıldır duran 10 katlı maket düğün pastasının yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen Ünal, maket pastanın gece saatlerinde otomobille gelen şüpheliler tarafından çalındığını saptadı. Görüntülere, şüphelilerin pastayı otomobilin tavanına koyduğu ve otomobille uzaklaştığı anlar yansıdı.

‘MİSAFİRİMİZ OLSUN, ÜRÜNÜMÜZÜ GERİ GETİRSİN’

Maket pastayı alan kişilere seslenen Ünal, “Ürünümüzü geri getirsin şikayetçi değilim” dedi.

Ürünün 2 yıldır aynı yerde sergilendiğini belirten Ertekin Ünal “Bursa’da organizasyon ekipmanları üretimi yapıyoruz. Ürünlerimizin ne kadar kaliteli olduğunu tanıtmak için iş yerimizin önünde 2 yıldır duran bir maket pastamız vardı. Kardan, rüzgardan, nemden etkilenmediğini müşterilerimize göstermek için sergiliyorduk. Geçenlerde dışarı baktığımızda pasta yerinde yoktu. Güvenlik kameralarını incelediğimizde olayı gördük. Alanlardan şikayetçi değilim. Melese pastanın çalınması değil ama insanların bu noktaya kadar düşmesi çok komik. Yaklaşık 40 kilo civarında strafor üretiyoruz, dışını da sertleştirici bir malzemeyle sertleştiriyoruz. Çok uzun yıllar kullanılabilecek değerli bir ürün, muhtemelen değerini bilen bir arkadaş aldı. Düğün salonlarında israfı önlemek için gerçek pasta yerine maket pasta olarak kullanılıyor, muhtemelen buralarda değerlendirilecek. Pastamızı geri istiyoruz, alan kişi çayımızı içsin, misafirimiz olsun, ürünümüzü deri getirsin” diye konuştu.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA (DHA)

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