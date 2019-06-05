Pes dedirten hırsızlık! Her şey 24 saniyede oldu

Varlık Mahallesi TOKİ Konutlarında park halinde bulunan Kadir Ö’ye ait 02 FT 820 plakalı motosikletin yanına gelen kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi, soğukkanlı tavırları ile motosiklet sahipleriymiş gibi motosikleti alarak sürükleyerek site bahçesinden çıkardı.

KAMERALARA YANSIDI

24 saniye içerisinde motosikleti alarak kayıplara karışan iki şahıs sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yakalandı.

Bir süre sonra motosikletini park ettiği yerde bulamayan Kadir Ö., güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek durumu da polis ekiplerine bildirdi.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Konuyla ilgili olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri motosikleti çalan her 2 kişinin yakalanması ve motosikletin bulunması için ise çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA