Türkiye Pes dedirten hırsızlık! O anlar kamerada

Pes dedirten hırsızlık! O anlar kamerada

Türkiye

Pes dedirten hırsızlık! O anlar kamerada

İzmit’te 2 kişi, caminin şadırvanının musluklarını çaldı. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 18:44 Son Güncelleme:
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Olay, saat 02.00 sıralarında Körfez Mahallesi’ndeki Eren Camisi’nde meydana geldi. Kapıları kapalı olduğu için duvarın üzerinden atlayıp avluya giren 2 kişi, şadırvanın musluklarını söküp çaldı. O anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili şikayetçi olduklarını belirten Cami Derneği Başkanı Necip İlhan, “Sabah geldiğimizde şadırvanın 5 musluğunun söküldüğünü gördük. Bizler de polise haber verdik, gelip güvenlik kameralarını incelediler. Suyu kestik ve tekrar yerine yeni musluk taktık. Kameraları izledik gece 2 kişi gelmiş, çalmış. Allah’a havale ediyoruz” dedi.

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli) (DHA)

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