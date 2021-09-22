Türkiye Pes dedirten hırsızlık! Yanan ormanlar için bekletilen tohumları çaldılar

Pes dedirten hırsızlık! Yanan ormanlar için bekletilen tohumları çaldılar

Türkiye

Pes dedirten hırsızlık! Yanan ormanlar için bekletilen tohumları çaldılar

Mersin'in Anamur ilçesinde yanan ormanlık alanların tekrar ağaçlandırılması için bekletilen 450 kilogram kızıl çam tohumunu çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Eylül 2021, Çarşamba 23:27 Son Güncelleme:
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Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın istasyon binasından, yanan ormanlık alanlar için hazırlanan 450 kilogram kızılçam tohumunun önceki çalınmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İstasyonun güvenlik kamerasından eşkalleri belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından çaldıkları tohumlarla birlikte yakalandı. Tohumlar, yanan ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi için Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin) (DHA)

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