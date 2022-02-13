Pes dedirten olay! Hırsızlara karşı yaptırmıştı, onu da çaldılar

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Arabayatağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs önce sokakta keşif turu attı.





Bir süre sonra bir evin kapısına yaklaşan şahıs, ev sahibinin hırsızlara karşı önlem için evinin dış kapısına taktırdığı demir parmaklığı gözüne kestirdi.

Kısa sürede kapı demirini yerinden söken şahıs, kapıyı yüklenip olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.