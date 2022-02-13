Türkiye Pes dedirten olay! Hırsızlara karşı yaptırmıştı, onu da çaldılar

Pes dedirten olay! Hırsızlara karşı yaptırmıştı, onu da çaldılar

Türkiye

Pes dedirten olay! Hırsızlara karşı yaptırmıştı, onu da çaldılar

Bursa'da bir vatandaşın hırsızlara karşı önlem olarak evinin kapısına taktırdığı demir korkuluk çalındı. O anlar kameraya yansıdı.

13 Şubat 2022, Pazar 11:09 Son Güncelleme:
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Arabayatağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs önce sokakta keşif turu attı. 


Bir süre sonra bir evin kapısına yaklaşan şahıs, ev sahibinin hırsızlara karşı önlem için evinin dış kapısına taktırdığı demir parmaklığı gözüne kestirdi. 

Kısa sürede kapı demirini yerinden söken şahıs, kapıyı yüklenip olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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