Türkiye 'Pes' dedirten olay! Kaçarken paylaşım yaptılar...

'Pes' dedirten olay! Kaçarken paylaşım yaptılar...

Türkiye

'Pes' dedirten olay! Kaçarken paylaşım yaptılar...

Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen koronavirüs tedbirlerine uymayan ve nargile servisi yapılan iş yerine baskın düzenledi. Bazı kişilerin mekanın arka kapısından kaçarken sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunması akıllara durgunluk verdi.

25 Nisan 2021, Pazar 10:28 Son Güncelleme:
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Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafe, gelen ihbar üzerine polis ekipleri tarafından basıldı. Yapılan baskında içeride çok sayıda müşteri olduğu görüldü. Polisi gören müşterilerin bazıları arka kapıdan kaçarak kayıplara karışırken kafede bulunanlara cezai işlem uygulandı.



Olay saat 00:00 sıralarında Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen koronavirüs tedbirlerine uymayan ve nargile servisi yapılan iş yerine baskın düzenledi. İçeride bulunan müşterilerden bazıları polis ekiplerini görünce arka kapısından kaçarak izlerini kaybettirdi. Bazı kişiler mekanın arka kapısından kaçarken sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Polis ekipleri, içeride bulunan 33 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uyguladı. Yasağa rağmen kapalı olması gereken işyerini açan işletme sahiplerine de ayrıca ceza kesileceği öğrenildi.

Çağrı ÇALIŞKAN / DHA

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