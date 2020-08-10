Türkiye Pes dedirten olay! Karantinada olması gereken aile tatile giderken yakalandı

Pes dedirten olay! Karantinada olması gereken aile tatile giderken yakalandı

Türkiye

Pes dedirten olay! Karantinada olması gereken aile tatile giderken yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip corona virüs tanısı nedeniyle karantinada olmaları gereken aynı aileden 4 kişi, tatile giderken jandarma ekibince yakalandı.

10 Ağustos 2020, Pazartesi 20:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü Velika Köprüsü mevkisinde trafik ve asayiş kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu. Kontrollerde aynı aileden D.A, S.A, S.A. ve S.A'nın, Kovid-19 tanısı sebebiyle karantinada olmaları gerektiği tespit edildi. 112 Acil Servis ekipleri, 4 kişiyi karantinaya alınmak üzere Demirköy Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede tedavilerine başlanılan ailenin İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gittiği öğrenildi.

Aile bireyleri hakkında adli işlem başlatıldı.

AA


İlgili Haberler
Kırıkkale'de toplu asker uğurlaması yasaklandıKilis'te düğün saatlerine düzenleme


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Elektrikli gelecek
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Demokrasi aklına bile gelmiyor... Ama tam bağımsızlıkçı!!!
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman? Çılgın Sayısal Loto saat kaçta?