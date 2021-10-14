Türkiye Pes dedirten olay! Otobüsten inmeyen koronavirüs hastasını polis indirdi

Pes dedirten olay! Otobüsten inmeyen koronavirüs hastasını polis indirdi

Türkiye

Pes dedirten olay! Otobüsten inmeyen koronavirüs hastasını polis indirdi

Kocaeli ile İstanbul arasında sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüse binen koronavirüs hastası bir kadın, sürücünün uyarısına rağmen araçtan inmeyince, perona gelen polis tarafından araçtan indirildi.

14 Ekim 2021, Perşembe 00:34 Son Güncelleme:
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Kocaeli ile İstanbul arasında sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 200 no'lu belediye otobüsünün Kartal’daki peronunda, araca binen ve ismi öğrenilemeyen bir kadının ulaşım kartını okutmasının ardından HES kodunda koronavirüs hastası olduğu uyarısı çıktı.

Şoförün uyarısına rağmen kadının araçtan inmemesi üzerine, sürücü durumu açıklayarak araçtaki diğer yolcuları indirdi ve polise haber verdi.

Perona gelen polis ekipleri, önce kadının ulaşım kartını tekrar okutmasını istedi.

Otobüsteki cihazın yeniden uyarı vermesi üzerine kontrolde bulunan ekipler, kadının son 3 gündür koronavirüs hastası olduğunu belirledi. Otobüsten indirilen kadın hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı.

Peronda bekleyen yolcular ise başka bir otobüsle Kocaeli’ye getirilirken, koronavirüs hastasının bindiği araç dezenfekte edildi.

Dinçer AKBİR/KARTAL (İstanbul) (DHA)

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