Türkiye Pes dedirten olay! Serbest kaldıktan 1 saat sonra yine hırsızlık yaptılar

Pes dedirten olay! Serbest kaldıktan 1 saat sonra yine hırsızlık yaptılar

Türkiye

Pes dedirten olay! Serbest kaldıktan 1 saat sonra yine hırsızlık yaptılar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 kişi, bir saat sonra yine aynı suçtan yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan iki şüpheli cezaevine gönderildi.

20 Şubat 2022, Pazar 21:54 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, ilçedeki 12 iş yerinden son zamanlarda gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Seydikemer ilçesinde olduğu belirlenen A.A.Ö (23) ve S.Ö (21) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüpheliler, adliyeden çıktıktan yaklaşık 1 saat sonra iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA (İHA)

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