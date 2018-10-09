Kuluçkadan esrar çıktı

Bursa narkotik polisi dış illerden Bursa'ya uyuşturucu getirdiği iddia edilen bir kişiyi 6 kilo esrarla yakaladı

09 Ekim 2018, Salı 14:19
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahısların ifadelerinden yola çıkarak dış illerden Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini öğrendi. İhbarı değerlendiren ekipler uyuşturucu maddeyi taşıyacak şüpheliyi takibe aldı. Bursa'ya giriş yaptığı görülen Ü.K yapılan baskınla gözaltına alındı. Şahsın evinin bahçesinde kümeste arama yapıldı. Kuluçkaya yatan tavukların altında esrar çıkıları ele geçirildi. Şahsın arabasında da yapılan aramada, toplam 6 kilo esrar ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. 

Gözaltına alınan Ü.K. ilk işlemleri yapılmak üzere emniyete buradaki işlemlerinin ardından ise adli makamlara sevk edildi. 

İHA

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