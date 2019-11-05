Peş peşe gelen operasyonlardan çok sayıda gözaltı kararı çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan, Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 eski askeri öğrencinin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, özel ve kamu iktisadi işletmelerinde çalışan ve örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 67 şüpheli gözaltı alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

7 ilde TSK yapılanmasına operasyon

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bugün operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Trabzon, Sakarya, Konya, Edirne ve Kahramanmaraş’ta 15 eski askeri öğrencinin gözaltına alınması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. İZMİT (Kocaeli), (DHA)