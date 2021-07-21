PES serisinin yeni ismi eFootball oldu

Konami Digital Entertainment B.V., PES ve Winning Eleven'ın yapımcılarının geliştirdiği yepyeni futbol simülasyonu eFootball'u duyurdu. Oynaması ücretsiz ve Unreal Engine'de tamamen yeniden inşa edilen eFootball, önümüzdeki sonbahar tüm dünyada aynı anda yayınlanacak ve PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 ve Steam üzerinden oynanabilecek. Android ve iOS sürümleri de masaüstü ve konsol sürümlerinin hemen ardından gelecek.

"Hareket Eşleştirme" (Motion Matching) adı verilen yeni teknoloji, oyuncuların sahada yaptığı çeşitli hareketler arasından en isabetli olanları seçerek gerçek zamanlı bir dizi animasyona dönüştürebiliyor. Sistemin öncekinden dört kat daha fazla animasyon sağlayabilmesi ortaya son derece gerçekçi hareketlerin çıkmasına yol açıyor. Hareket Eşleştirme teknolojisi son nesil konsollar, bilgisayarlar ve mobil cihazlar da dahil tüm eFootball platformlarında kullanılacak.

Sonbahar Başı:

Unreal Engine destekli yepyeni oynanış deneyimi

Farklı jenerasyon oyun konsolları arasında oynanış desteği (örn. PlayStation 5 vs. PlayStation 4, Xbox Series X|S vs. Xbox One)

FC Barcelona, Juventus, FC Bayern, Manchester United ve çok daha fazlasını içeren Yerel Maçlar

Sonbahar:

Oyun konsolları ve masaüstü bilgisayarlar arası çapraz platform desteği (örn. PlayStation 5 vs. Xbox Series X|S, PlayStation 5 vs. PC Steam, vb.)

Takım Kurma Modu (resmi ismi henüz belli değil) – oyuncular alarak kendi takımını kurmaya dayalı bir mod

Çevrimiçi Ligler (resmi ismi henüz belli değil) – takımını alıp global, rekabetçi bir ligde top koşturma fırsatı

Match Pass sistemi – eFootball oynayarak çeşitli eşyalar ve oyuncular kazanabilme

Kış:

Mobil cihazlar için kontrol aparatı desteği

Uyumlu kontrol aparatı kullanılan mobil cihazlar dahil mevcut tüm platformlar arası çapraz platform eşleştirme desteği

Profesyonel ve amatör espor turnuvalarının başlaması

Konami aynı zamanda Lionel Messi ve Neymar Jr.'ın eFootball'un küresel marka yüzleri olacağını duyurdu. Buna ek olarak, Andrés Iniesta ve Gerard Piqué, sırasıyla oyundaki hücum ve savunma mekaniklerinin resmi danışmanları olarak geliştirme sürecine yakından dahil oldular.