Türkiye Peşe peşe açıkladılar! 6 terörist etkisiz hale getirildi….

Peşe peşe açıkladılar! 6 terörist etkisiz hale getirildi….

Türkiye

Peşe peşe açıkladılar! 6 terörist etkisiz hale getirildi….

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamalarına göre 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

08 Eylül 2021, Çarşamba 17:10 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hale getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu" denildi.

İÇİŞLERİ: DİYARBAKIR'DA 2 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, 'Eren-2' operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-2 Operasyonları kapsamında; Diyarbakır Dicle ilçesi Kurşunlu Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

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