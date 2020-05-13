Peskov'un ardından eşi de virüse yakalandı
Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un corona virüse yakalanmasının ardından eşi Tatyana Navka'nın de testinin pozitif çıktığı açıklandı.
13 Mayıs 2020, Çarşamba 12:16 Son Güncelleme:
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün açıklamasında corona virüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı.
Peskov’un dansçı olan eşi Tatyana Navka da Daily Storm adlı siteye açıklamasında kendisinin de testinin pozitif çıktığını ifade etti. Ailenin diğer üyelerine corona virüs bulaştırmamak için çiftin beraber hastanede tedavi oldukları ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Navka, açıklamasında "Yaklaşık 2 günde kendime geldiğimi söyleyebilirim, her şeyim normale döndü ve ateşim yok" dedi. Virüsü kimden kaptığına dair tahmini olup olmadığı sorusuna Navka "Virüsü büyük ihtimalle Peskov'dan kaptım, çünkü ilk olarak o hastalandı. Ancak kesin olarak bilemeyiz" dedi.