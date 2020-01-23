Makarnanın her çeşidini oldukça seven bir toplumuz. Pesto soslu makarna da makarnanın bir çeşidi olup lezzetine doyum olmuyor. Yapımı oldukça kolay olan pesto soslu makarna tarifi sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz ve şık sunumlar ile servis edebileceğiniz bir yemek. Pesto soslu makarna nasıl yapılır merak ediyor ve pesto soslu makarna tarifi arıyorsanız "pesto soslu makarna tarifi, pesto soslu makarna nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Pesto soslu makarna tarifi

Pesto soslu makarna malzemeleri

- 1 paket makarna

- 50 gram taze fesleğen

- 100 gram parmesan peyniri

- 15 gram çam fıstığı

- 1 diş sarımsak

- 100 ml zeytinyağı

- Tuz

Pesto soslu makarna yapılışı

Fesleğen yaprakları tek tek ayrılır ve bol suda yıkanır. Kağıt havlu yardımıyla fesleğenler kurulanır. Permesan peyniri ve sarımsağı rendeledikten sonra çam fıtığı ve taze fesleğen yapraklarıyla birlikte mutfak robotunda pürüzsüz kıvam alana kadar ezilir. Karışımın içerisine azar azar zeytinyağı eklenir ve kıvam alması sağlanır. Derin bir tencere içerisinde su ve tuz eklenip kaynayınca makarna haşlanmaya başlanır. Ortalama 8 - 10 dakika haşlanan makarna süzülür. Süzülürken suyundan 1 su bardağı kenara ayrılır. Hazırlanan pesto sos tencereye alınır ve içerisine bi kaç kaşık haşlama suyundan ilave edilir. Üzerine makarnalar eklenir ve sıcak servis edilir.

Bu haberi de okudular Sebzeli makarna tarifi: Sebzeli makarna nasıl yapılır?

Bu haberi de okudular Fırında makarna tarifi: Fırında makarna nasıl yapılır?