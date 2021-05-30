Etkinlik Rehberi Pet bardağı sektirme oyunu

Pet bardağı sektirme oyunu

Etkinlik Rehberi

Pet bardağı sektirme oyunu

Bu oyun en az iki kişi yarışarak oynanabileceği gibi süre tutarak sırayla da oynanabilir. En kısa sürede tamamlayan oyunu kazanır.

30 Mayıs 2021, Pazar 16:52 Son Güncelleme:
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Yaş: 6 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

Ne lazım? Sehpa-pin pon topu- pet bardak


Nasıl oynanır? Oyuncuların önüne iki tane sehpa konur. Oyuncunun uzağındaki sehpaya bir adet bardak konur. Oyuncu elindeki pinpon topunu önünde duran boş sehpaya değdirerek diğer sehpadaki bardağın içine atmaya çalışır. Topu bardağa atan ilk oyuncu oyunu kazanır.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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