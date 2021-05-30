Pet bardağı sektirme oyunu
Bu oyun en az iki kişi yarışarak oynanabileceği gibi süre tutarak sırayla da oynanabilir. En kısa sürede tamamlayan oyunu kazanır.
30 Mayıs 2021, Pazar 16:52 Son Güncelleme:
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Yaş: 6 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Ne lazım? Sehpa-pin pon topu- pet bardak
Nasıl oynanır? Oyuncuların önüne iki tane sehpa konur. Oyuncunun uzağındaki sehpaya bir adet bardak konur. Oyuncu elindeki pinpon topunu önünde duran boş sehpaya değdirerek diğer sehpadaki bardağın içine atmaya çalışır. Topu bardağa atan ilk oyuncu oyunu kazanır.