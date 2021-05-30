Pet bardağı sektirme oyunu





Yaş: 6 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

Ne lazım? Sehpa-pin pon topu- pet bardak





Nasıl oynanır? Oyuncuların önüne iki tane sehpa konur. Oyuncunun uzağındaki sehpaya bir adet bardak konur. Oyuncu elindeki pinpon topunu önünde duran boş sehpaya değdirerek diğer sehpadaki bardağın içine atmaya çalışır. Topu bardağa atan ilk oyuncu oyunu kazanır.