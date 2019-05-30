'Pet Shop' düzenlemesi tartışma yarattı

Hürriyet'ten Ece Emre'nin haberine göre; güzenlemede 60 günden küçük hayvanlar satılamayacak, kısırlaştırılmamış hayvanların ticareti yapılamayacak ve üretim yerlerinde katalogla satış olacak. Hayvan hakları savunucuları ise pet shop’larda hayvan satışının tamamen durdurulmasını bekliyor.

MERDİVEN ALTINA İNER

Prof. Dr. Kılıç, Hürriyet’e şunları söyledi: “İki aydan küçük hayvan satışı mevcut yasada da yasak. Fakat bununla ilgili sert tedbirler alınacak. Türlerine ve ırklarına göre altı ay ile bir yıl arasında olan hayvanlar kısırlaştırıp satılacak. Eğer altı aydan öncesinde satıyorlarsa sattıkları insandan bir kısırlaştırma taahhütnamesi alacaklar. ‘Pet shop’larda hiçbir hayvanın satışına müsaade edilmesin’ gibi talepler var. Fakat bu ülkenin gerçekleri var. Bu alanda oluşmuş bir sektör var. Pet shop’larda bunu tamamen yasakladığınız takdirde merdiven altına inme, kontrolsüz bir alana taşınma gibi sıkıntılar oluşur. Uygun mekanları olan pet shop’lar orada satış yapabilirler ama uygun olmayanlar üretim yerlerinde katalog karşılığında satabilirler.”

TAKİBİNİ KİM YAPACAK

HAYTAP Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpola ise “Sıkıntımız hayvanların ay, gün ya da kısırlaştırılmaya bağlı olarak satılıp satılmaması değil. Hiçbir şekilde satılmaması. Pet shop’lardan alınan hayvanların çoğu terk ediliyor. Bu popülasyon musluğunu kapatmazsak başa çıkamayacak hale geliriz” dedi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Koordinatörü Avukat Yasemin Babayiğit ise şöyle konuştu: “Şu anki kanuni düzenlemede de 60 gün yasağı vardı. Bu bir yenilik değil. Denetim olmadığı için bu yasa uygulanmıyor. 60 günden küçük hayvanlar anne sütünden kesilerek satılıyor. İnsanlar hayvanların kaç aylık olduğunu ayırt edemiyor. Yeni tasarıdaki kısırlaştırma takibini kim yapacak? Ve bu sözleşmeye kim uyacak? Bir yaşına kadar bir hayvanı pet shop’ta tutamazsın. Bu tasarı bir çıkmaz sokak. Popülasyon kontrol altına alınmalı. Pet shop’lar ve üretim çiftlerindeki satış tamamen yasaklanmalı.”

Pet shop sahibi Erdal Biroğlu ise hayvan satışının tamamen yasaklanmasının mümkün olmayacağını, cins köpeklere çok fazla talep olduğunu, denetimlerle kısırlaştırılma düzenlemesinin kontrol edilebileceğini ve böylece popülasyonun kontrol altında tutulabileceğini savundu.