Pet şişeyi beyaz eşyaya dönüştürdü

11’inci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan Arçelik, geri dönüştürülmüş pet şişe kullanılarak üretilen çamaşır makinesi kazanı ve atık balık ağlarından elde edilen plastiklerin beyaz eşyalarda kullanılması gibi yenilikçi projeler geliştirdi.

HEDEF 25 MİLYON

Arçelik, çamaşır makinesi kazanı ile 2018’de 15 milyon pet şişenin geri dönüşümünü sağladı. Bu projeyle; 25 milyon pet şişenin dönüştürülmesi, bu sayede de 1700 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer tasarruf sağlanması ve 885 ton karbondioksit salınımının engellenmesi hedefleniyor.

ATIK BALIK AĞLARI

Atık balık ağlarını beyaz eşyalarda değerlendiren Arçelik, bu sayede 2018’de hammadde kullanımında 150 ton azaltım sağladı. Projenin yaygınlaştırılmasıyla yılda 500 ton hammadde tasarrufu elde etmeyi ve 750 ton karbondioksit salınımının engellenmesi hedefleniyor.

TONLARCA SU TASARRUFU

2018’de 300 bin adet eski beyaz eşyayı yüksek enerji verimli ürünlerle değiştirdiklerini belirten Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu, “Son 4 yılda eski ürünlerin değiştirilmesi sayesinde 100 bin ton karbondioksit salınımını engelledik. 3.6 milyon ton su tasarrufu sağladık. Bu miktar, 4.5 milyon hanenin günlük su tüketimine eşdeğer” dedi.