Magazin Pete Davidson, Phoebe Dynevor’a müstehcen sahnelerini izlerken aşık oldu

Pete Davidson, Phoebe Dynevor’a müstehcen sahnelerini izlerken aşık oldu

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Pete Davidson, Phoebe Dynevor’a müstehcen sahnelerini izlerken aşık oldu

'Bridgerton' dizisinde rol aldığı müstehcen sahnelerle adı gündemden düşmeyen Phoebe Dynevor, bir süredir komedyen Pete Davidson ile birlikte. Söylentilere göre Pete Davidson, Phoebe Dynevor’un Bridgerton’daki sahnelerini izlerken aşık oldu.

28 Nisan 2021, Çarşamba 17:26 Son Güncelleme:
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'Bridgerton' dizisinin yıldız oyuncusu Phoebe Dynevor ile komedyen Pete Davidson bir süredir birlikteler. Daily Mail’de yer alan habere göre; komedyen Pete Davidson, Phoebe Dynevor’a dizideki müstehcen sahneleri izlerken aşık oldu. 27 yaşındaki komedyen Davidson, o sahnelerden sonra Phoebe Dynevor’dan etkilendiğini, genç kadından etrafına 'cehennem gibi sıcak' diye bahsettiği söylentiler arasında.

Daily Mail’e konuşan komedyenin yakın çevresinden biri, ''Pete, Bridgerton’u sadece Phoebe’yi görmek için izledi. Hepimiz onunla yaramaz sahneler hakkında şakalaştık ve tabii ki onları sıcak bulduğunu itiraf etti. Diziyi defalarca izledi ve onunla tanışmanın kaderi olduğunu hissetti'' açıklamasında bulundu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre özel bir dijital TV kanalında yayınlanan 'Bridgerton' adlı dizinin özel sahneleri bazı internet korsanları tarafından yetişkin sitelerine sızdırıldı ve oralarda yayınlanmaya başlandı.

OYUNCULAR ŞOKE OLDU 

Dizinin yayıncısı olan şirketin kararlı bir şekilde bu korsanları bulmaya çalıştığı belirtildi. Dizinin önemli rollerini üstlenen ve senaryo gereği bu tür sahnelerde kamera karşısına geçen Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Sabrina Bartlett ve Jonathan Bailey'in ise bu olup bitenler karşısında dehşete kapıldığı belirtildi.

YÜZBİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ 

Bilgisayar korsanları tarafından yetişkin sitelerine sızdırılan bu sahnelerin yüzbinlerce kişi tarafından izlendiği ortaya çıktı. Yayıncı şirketin girişimiyle bu sahnelerin izlenmesi askıya alındı ve yasal işlemler başlatıldı.

KARAKTERLERİN İÇSEL YOLCULUĞUNU YANSITMA AÇISINDA ÖNEMLİYDİ 

Dizinin baş kadın karakterini canlandıran 25 yaşındaki oyuncu Phoebe Dynevor bir röportajında, konuşulan bu sahnelerin senaryoda yer almasının karakterlerin içsel yolculuğunu yansıtması açısından önemli olduğunu söylemişti.

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