Petek Dinçöz 22 bin 550 lira tazminat ödeyecek

2017 yılında açılan davanın dilekçesinde, Petek Dinçöz ile Şevket Küçükaslan’ın aralarında anlaşarak, kendisine ödenmesi gereken avukatlık ücretini ödemedikleri ileri sürülmüştü. İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Fırat Avşar’ın avukatı davanın kabul edilmesini isteyerek, "Yargıtay içtihatlarına göre avukatların dahil olmadığı sulh protokolü bağlayıcı değildir" dedi.

"KENDİ ARALARINDAKİ İÇ İLİŞKİ BİZİ BAĞLAMAZ"

Petek Dinçöz’ün avukatı ise "Olay Fırat Avşar ile Şevket Küçükaslan arasındadır, bizimle bir ilgisi yoktur. Müvekkilim Petek Dinçöz, alacağını tahsil etme imkanı bulamadığından Şevket Küçükaslan ile sulh yapmak zorunda kalmıştır. Fırat Avşar’ın bu durumdan haberinin olmaması düşünülemez. Kendi aralarındaki iç ilişki bizi bağlamaz. Davanın reddini talep ederiz" dedi. Davalı Şevket Küçükaslan’ın avukatı da davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme davanın kısmen kabulüne karar vererek Petek Dinçöz ve Şevket Küçükaslan’ın, Fırat Avşar’a 22 bin 550 lira tazminat ödemesine hükmetti.

"BİLGİM DIŞINDA ANLAŞIP ÜCRETİMİ ÖDEMEDİLER"

Duruşma sonrası yazılı açıklama yapan Fırat Avşar, "Petek Dinçöz Kodaloğlu daha öncesinde sunuculuğunu yaptığı ’Arım Balım Peteğim’ programından kaynaklı alacağının tahsili için dava açmış ve avukat Şevket Küçükaslan’ı vekil olarak tayin etmiştir. Şevket Küçükaslan davayı kazanmış ve davada mahkeme Petek Dinçöz’e yaklaşık 20 milyon civarında verilmesine hükmetmiştir. Davanın bitmesi üzerine avukat Şevket Küçükaslan, Petek Dinçöz Kodaloğlu’ndan avukatlık ücretini alamamış, vekâlet ücretinin tahsili için benimle görüşmüştür. Şevket Küçükaslan’ın avukatlığını yaparak Petek Dinçöz Kodaloğlu’na dava açmıştık. Sonra Petek Dinçöz Kodaloğlu ile Şevket Küçükaslan hak etmiş bulunduğum avukatlık ücretimi ödememek için bilgim dahilinde olmadan anlaşmışlardır. Her iki tarafın bilgim dışında anlaşması nedeniyle avukatlık ücretimin ödenmesi için gerek Petek Dinçöz Kodaloğlu ve avukat Şevket Küçükaslan dava açtım" dedi.

(DHA)