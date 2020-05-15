Magazin Petek Dinçöz ile Can Tanrıyar arasındaki dava sonuçlandı

Petek Dinçöz ile Can Tanrıyar arasındaki dava sonuçlandı

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Petek Dinçöz ile Can Tanrıyar arasındaki dava sonuçlandı

Eski eşi Can Tanrıyar’la evli kaldığı süre içinde kendisine fiziksel şiddette bulunduğunu belirten şarkıcı Petek Dinçöz’ün açıklamalarının ardından ‘Bu kızın acilen hastaneye kaldırılması lazım’ şeklinde konuşan Tanrıyar hakkında hakaret suçundan dava açıldı. Mahkeme, Tanrıyar’ın sarf ettiği sözlerin, kanunda suç olarak tanımlanmadığını ileri sürerek, beraatına karar verildi.

15 Mayıs 2020, Cuma 10:55 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıllarda şarkıcı Petek Dinçöz, bir TV kanalında yayınlanan programda eski eşi Can Tanrıyar ile evli kaldığı süreçte sıkıntı yaşandığını ileri sürüp yaşadıklarını anlatmıştı. Dinçöz, Can Tanrıyar'dan her ayrılmak istediğinde fiziksel şiddete ve porno kasetli tehditlere maruz kaldığını iddia etmişti. Eski eşi Petek Dinçöz'ün sözlerine ilişkin Tanrıyar, Dinçöz'ün ifadelerinin gerçek olmadığını savunarak, 'Bu kızın acilen hastaneye kaldırılması lazım' şeklinde açıklama yapmıştı.

Dava açıldı

Sabah gazetesinin haberine göre; Can Tanrıyar'ın bu açıklaması sonrası savcılığa başvuran Dinçöz'ün ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uzlaşma büroya gönderilen dosyada, Dinçöz, Tanrıyar'ı affetmedi. Savcılık, hakaret suçundan Can Tanrıyar hakkında hakaret suçundan dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, hakim karşısına çıkan Dinçöz, 'Şikayetçiyim' dedi. Tanrıyar ise 'Söylediğim söyler hakaret vasfı taşımaz' dedi. 


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