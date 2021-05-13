Serkan Kodaloğlu ile mutlu bir evlilik süren şarkıcı Petek Dinçöz, sosyal medya sayfasından paylaştığı eğlenceli bir video ile Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Eşinin elini öpen Petek Dinçöz, bayram harçlığını da aldı. Parayı az bulan Dinçöz, o anların videosunu "Dondurma paramla cips çikolata alacağım. Bende akşama yemek yapamayacağım. Kusura bakma!" notu ile sosyal medya sayfasından paylaştı.





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