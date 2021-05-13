Petek Dinçöz'den eğlenceli bayram kutlaması
Şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında iş adamı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adından oğulları olan çift, Ramazan Bayramı'nı ailece kutladı.
13 Mayıs 2021, Perşembe 13:34 Son Güncelleme:
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Serkan Kodaloğlu ile mutlu bir evlilik süren şarkıcı Petek Dinçöz, sosyal medya sayfasından paylaştığı eğlenceli bir video ile Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Eşinin elini öpen Petek Dinçöz, bayram harçlığını da aldı. Parayı az bulan Dinçöz, o anların videosunu "Dondurma paramla cips çikolata alacağım. Bende akşama yemek yapamayacağım. Kusura bakma!" notu ile sosyal medya sayfasından paylaştı.