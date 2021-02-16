Eski oyuncu özel hayatına dair sorulara her seferinde “Kalbimin tek sahibi oğlum. En büyük aşkım Ali Ege” yanıtını verdi. Yaklaşık 5.5 yıl süren yalnızlık sona erdi. Petek Ertüre gönlünü tekstilci Serdar Oal’a kaptırdı. Çok da mutlu.

Meraklısına not: Ali Ağaoğlu, oğlunun annesinin bu ilişkisine hiç itiraz etmedi.











