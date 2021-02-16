Petek Ertüre 5.5 yıl sonra kalbini Serdar Oal'a kaptırdı
Petek Ertüre, 2005’te iş insanı Ali Ağaoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2013’te oğulları Ali Ege dünyaya gelmiş ama çift 2015’in ortalarında ayrılmıştı. O günden sonra Petek Ertüre adını dedikodulara bile karıştırmadı. POSTA/ Halil Kalmuk
16 Şubat 2021, Salı 09:10 Son Güncelleme:
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Eski oyuncu özel hayatına dair sorulara her seferinde “Kalbimin tek sahibi oğlum. En büyük aşkım Ali Ege” yanıtını verdi. Yaklaşık 5.5 yıl süren yalnızlık sona erdi. Petek Ertüre gönlünü tekstilci Serdar Oal’a kaptırdı. Çok da mutlu.
Meraklısına not: Ali Ağaoğlu, oğlunun annesinin bu ilişkisine hiç itiraz etmedi.