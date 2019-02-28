Petek Ertüre: Artık sadece oğlumun babası

Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun, 'Küçük Hanımım' diye hitap ettiği Petek Ertüre, ilişkilerinin bittiğini söyledi

28 Şubat 2019, Perşembe 09:26 Son Güncelleme:
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Petek Ertüre: Artık sadece oğlumun babası

Petek Ertüre'nin arası, oğlu Ali Ege'nin babası Ali Ağaoğlu ile 2016'da bozulmuştu. Küslük, 2018 yazında Bodrum'da sona ermişti.

Petek Ertüre ile Ali Ağaoğlu, kasımda Ali Ege'nin sünnet töreninde dans edince herkes aşkın yeniden başladığını zannetmişti

Petek Ertüre, ''Ali Bey sadece oğlumun babası. İlişkimiz bitti. İki medeni insan gibi çocuğumuz için bir araya geliyoruz, o kadar. Gerisi, bizden geçti artık'' dedi. 


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