Petek Ertüre, 2005 yılında iş insanı Ali Ağaoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2013’te oğulları Ali Ege dünyaya gelmiş ama çift 2015’in ortalarında ayrılmıştı. O günden sonra Ertüre, adını dedikodulara bile karıştırmamıştı.

Ertüre, önceki gün erkek arkadaşı Serdar Oal ile Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'te objektiflere takıldı. İkili kiraladıkları kabana da yemek yiyip uzun uzun sohbet etti.

GÖĞSÜNE DÖVME YAPTIRDI

Birlikte denize giren Ertüre ve Oal uzun süre denizin keyfini çıkardılar. Serdar beyin sol göğsünün, kalbinin tam üzerine yaptırdığı petek şeklindeki dövmesi ise gözlerden kaçmadı.







