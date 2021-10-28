Petek neden ısınmaz? Temizlenen petek neden ısıtmaz?

Petekler, yıllık olarak düzenli bir şekilde çalıştırılmalı ve temizliği yapılmalıdır. Ancak bazı nedenlerden dolayı petekler çalışmaz ve ısınma sorunu ortaya çıkar.Peki, petekler neden ısınmaz? Temizlenen petek neden ısıtmaz?

PETEK NEDEN ISITMAZ?

Sık yaşanan problemler arasında petek ısınmama sorunu yer almaktadır. Özellikle bu konuda birçok kişi bilgi almaya çalışıyor. Ancak petek içerisinde zamanla biriken hava ve kirli su petek üzerinde ısıtma problemi söz konusu yaratabilmektedir. Bu tür sorunlar söz konusu olduğu vakit petek içerisinde önemli oranda su kirliliği ya da hava birikmesi yaşanır. Oluşan bu durum ise peteklerin etkin bir şekilde çalışmasına engel olur.

TEMİZLENEN PETEK NEDEN ISITMAZ?

Merak edilen Bir diğer konu ise temizlenen peteği neden ısıtmaması gelmektedir. Genelde periyodik bakım ile beraber petek içerisindeki hava alınır ve aynı zamanda kirli su dışarı çıkarılır. Ancak buna rağmen bazı durumlarda petekler hala ısıtma problemi yaratır. Bu konuda belli başlı bazı problemler ön plana çıkar.

Kombi pompasının yetersiz gelmesi

Tesisat borularının ters bağlanma durumu

Peteklerde hava kalması

Petek içinde ya da tesisat kısmında tıkanıklık meydana gelmesi

Bu gibi sorunlardan kaynaklı olarak temizlenmiş olan peteklerde dahil ısıtma problemi söz konusu olabilir.

PETEK ISITMADIĞI ZAMAN E YAPILMALI?

Öncelikle genelde peteklerin ısınmama sebebi periyodik bakımının yapılmamış olmasından kaynaklıdır. Çünkü içerisinde hava birikmesi ile beraber kirli su birikmesi meydana gelir. Bunun dışında farklı sebeplerden durum söz konusu ise, mutlaka teknik servis bilgisinde soruna bağlı olarak çözüm aranmalıdır.



