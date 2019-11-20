Petek temizliği nasıl yapılır? Evde petek temizliği

Hazır havalar normal sıcakların üstünde gidiyorken kombilerinizi yakmadan önce peteklerinizi temizleyip daha fazla tasarruf sağlayabiliriz. Evde kendiniz hiç bir masraf yapmadan peteklerinizi temizleyebilir böylece yakıttan tasarruf edebilirsiniz. Petek temizleme yöntemler haberimizde.

Evde kendi yöntemlerimizle petekleri temizlemenin iki yolu vardır.

1. yöntem

Petekler vana bağlantılarından sökülür banyo veya balkona taşınır. Yan çevrilir içindeki pisliklerin akması beklenir. Tam boşalmazsa içindeki pislik üstte kalan kısımdan takviye su verilebilir.

2. Yöntem

Evinizde basınçlı su makinası mevcutsa 2. yöntemi yapabilirsiniz. Petekleri sökmeden petek temizliği yapmak yönteminde bu alanda 3'e ayrılıyor.

1. Banyoda yer alan boşaltma vanasını kullanarak kalorifer tesisatı içindeki suyu boşaltmalısınız. Sistem içinde su kalmadığında basınçlı su püskürtme makineniz le sisteme 2 – 3 bar basınçta su püskürtmeli dönüş suyu gelene kadar bu işleme devam etmelisiniz. Basınçlı su sayesinde petekler içinde çökelmiş ve çamur halini almış olan kalıntılar parçalanarak yerlerinden kopacak ve dönüş suyu vanasından dışarı dökülecektir. Bu işleme dönüş suyu temiz bir görünüme kavuşana kadar devam etmeniz gereklidir. Dönüş suyunun temiz aktığını gördüğünüzde petekleri sökmeden temizlemiş olursunuz.

2. Titreşimli matkap ile peteklere titreşim uygulayarak petek borusu içinde çökelmiş olan çamur kalıntıları sökülecek ve sirkülasyon ile petek dışına çıkacaktır. Titreşimli matkapları vana bağlantı noktalarına bağlayarak 2 – 3 – 4 devirde çalıştırıp 10 dakika kadar bu işleme devam ettiğinizde boşaltma vanasından önce çamurlu suyun aktığını göreceksiniz. İşlemin sonuna doğru boşaltma vanasında temiz suyun aktığını gördüğünüzde ise işlemi sona erdirebilirsiniz. Bu işlem makinesiz petek temizliği gibi çok uzun sürmeyen bir işlemdir.

3. Evde petek temizliği yapmak için uygulanan üçüncü yöntem ise makinesiz petek temizliği yöntemidir. Bu yöntemde kombiden veya sıcak su kazanından evinize gelen su hattına bir arıtma sistemi monte edilmesidir. Arıtma sistemi sayesinde su içinde gözle görülmeyen partiküller arıtılır ve peteklerinize temiz suyun girmesi sağlanır. su sirkülasyonu sırasında peteklerinizde çökelme olmayacağı gibi petek temizliği ile de uğraşmak zorunda kalmazsınız.